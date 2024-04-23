У Дніпрі після 10 операцій реабілітують 22-річного військового, який втратив ногу

У Дніпрі проходить реабілітацію 22-річний військовий з Волині.

22-річний Віктор родом з Волині, але нині перебуває в Дніпрі, де проходить реабілітацію.

За словами лікарів, військовослужбовець зазнав важкого поранення на Херсонському напрямку.

Серйозне поранення правої ноги він отримав поблизу села Тягинка на Херсонщині, захищаючи рідну землю. У Херсоні та Одесі йому зробили понад десять операцій, щоб урятувати ногу, але травмовану кінцівку довелося ампутувати.

У важкому стані, з ампутованою кінцівкою, хлопця доправили до Дніпра на реабілітацію.

Я буду сильним, я просто знаю, що я не один… І ось уже два роки я сумую за своїми рідними, але свято вірю, що ми переможемо, – каже Віктор.

За словами медиків, військовий активно працює з реабілітологами над своїм відновленням.

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