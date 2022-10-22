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Чому немає точних графіків віялового відключення світла у Дніпрі

Сьогодні 19:42
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Сьогодні, 22 жовтня, мешканці декількох районів Дніпра стикнулися з аварійними відключеннями світла. Зранку диспетчери Укренерго були вимушені виключили енергопостачання для користувачів в нашому місті. 

Новости Днепра про Чому немає точних графіків віялового відключення світла у Дніпрі

Багато хто питає: а чому не можна заздалегідь повідомити точний час, коли відключать світло?

Поки є графіки ймовірних відключень світла. Наприклад, ДТЕК розробив графік потенційних відключень. Знайти його можна тут.

Та тут.

Як ним користуватися?

До прикладу, якщо ви живете на ж/м Перемога 1, то ви належите до першої групи. Тому якщо є потреба, то у суботу відключення світла у вас будуть орієнтовно з 12:00 – 16:00 та 00:00 – 04:00. 

Новости Днепра про Чому немає точних графіків віялового відключення світла у Дніпрі

 

Якщо ваш житловий масив або вулиця належать до різних груп, то тут важче. Значить відключення стосуватимуться різних будинків цієї вулиці, тому вгадати, коли не стане електрики саме у вас непросто. Саме тому стається так, що у вас темрява, а у сусідній багатоповерхівці все світиться.

Зауважимо, що це тільки орієнтовні графіки. Як зазначили в Укренерго, диспетчер, який відповідає за віялові аварійні відключення і сам до останнього не знає, кого повинен відімкнути. 

Графік аварійних відключень – це не графік із датою та точним часом

Це перелік ліній електропередач із зазначеною по кожній лінії потужністю. Вимикають лінії електропередач тоді, коли в енергосистемі необхідно знизити певний обсяг навантаження, а не відключити певну кількість людей, будинків, районів чи конкретний населений пункт. Диспетчер Укренерго фіксує таку необіхідність і передає цю інформацію компанії, яка обслуговує містян.

Тому передбачити точний час не можливо. Залишається тільки орієнтуватися на графік можливих відключень від вашого постачальника та тримати під рукою заряджений павербанк, батарейки та бути готовим до всього. 

В Укренерго зазначили, що чим більше приладів вимкнемо, тим менше буде відключень. 

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Новости Днепра про Чому немає точних графіків віялового відключення світла у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Чому немає точних графіків віялового відключення світла у ДніпріРусский

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