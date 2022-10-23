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Упал в яму: в Никополе спасли мужчину

Сегодня 09:50
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В Никополе спасатели спасли упавшего в яму мужчину.

Вчера, 22 октября в 15:54 в службу «101» от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение о необходимости помощи спасателям для мужчины в Никополе.
Там на территории частного дома человек упал в яму глубиной в 4 метра и не смог выбраться оттуда самостоятельно.
На место происшествия прибыли спасатели города и одним дежурным отделением достали мужчину. Сделали они это с помощью стремянки-палки и спасательной веревки.
Мужчина 1941 года рождения не пострадал.

Новости Днепра про Упал в яму: в Никополе спасли мужчину

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