Упал в яму: в Никополе спасли мужчину

В Никополе спасатели спасли упавшего в яму мужчину.

Вчера, 22 октября в 15:54 в службу «101» от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение о необходимости помощи спасателям для мужчины в Никополе.

Там на территории частного дома человек упал в яму глубиной в 4 метра и не смог выбраться оттуда самостоятельно.

На место происшествия прибыли спасатели города и одним дежурным отделением достали мужчину. Сделали они это с помощью стремянки-палки и спасательной веревки.

Мужчина 1941 года рождения не пострадал.

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