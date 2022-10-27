Учасник бойових дій: в Україні розширили коло громадян, які можуть отримати статус

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
На засіданні українського уряду вирішили внести зміни до Постанови Кабміну №413 від 20 серпня 2014 року. Зміни вносять відповідність між ухвалою та оновленим українським законодавством.
В акті прописано алгоритм надання, а також позбавлення громадянина статусу учасника бойових дій. Такий статус тепер можуть отримати люди, які беруть участь в обороні України, захисті безпеки громадян та інтересів країни в умовах війни Росії проти України.
Внесені зміни дозволять людям, які належать до зазначеної категорії, користуватися гарантіями та пільгами, які, зокрема, прописані у законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
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