У середмісті Дніпра безвісти зникла унікальна огорожа

Вона була досить унікальною.

Дніпрянин Сергій Ковтун помітив, що біля колишньої будівлі Музею пожежної слави зникла чавунна огорожа, яку відлили у 80-х роках минулого століття. Хоча виглядає вона досить пересічно, але за словами дослідника міста, ця конструкція була в єдиному екземплярі, тому вважається досить унікальною. Про це він розповів на своїй Facebook-сторінці.

Лиття, була виготовлена модель, потім форма і по ній вже відлито кілька десятків секцій, без повторів пізніше. Малював художник, стверджував худраду, все як годиться. Артефакт, – стверджує Сергій.

Після переїзду музею до іншої будівлі, огорожа ще знаходилася тут деякий час, але потім зникла. Зараз на цьому місті залишилися одні стовпці.

Хто не бачив – приділіть увагу, хто бачив – подивіться. Можливо, більше наживо не побачимо ці оригінальні чавунні огорожі вже ніколи. Чомусь маю сумніви, що їх зняли на реставрацію, а потім повернуть на місце, – пише Сергій.

За його словами, ці огорожі з унікальними фігурами пожежників та рятувальників відливали художники з лиття з металу на художньому комбінаті “Іскра”.

Сергій стверджує, що скоріше за все, ці фігурки колись можуть з’явитися на тематичних сайтах, де їх продадуть якомусь колекціонеру старовини. Раніше вітражі з фасаду цього музею намагалися продати на ОЛХ за 12 тисяч доларів.

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