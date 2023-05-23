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У середмісті Дніпра безвісти зникла унікальна огорожа

Сьогодні 10:25
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Вона була досить унікальною.

Новости Днепра про У середмісті Дніпра безвісти зникла унікальна огорожа

Дніпрянин Сергій Ковтун помітив, що біля колишньої будівлі Музею пожежної слави зникла чавунна огорожа, яку відлили у 80-х роках минулого століття. Хоча виглядає вона досить пересічно, але за словами дослідника міста, ця конструкція була в єдиному екземплярі, тому вважається досить унікальною. Про це він розповів на своїй Facebook-сторінці.

Лиття, була виготовлена модель, потім форма і по ній вже відлито кілька десятків секцій, без повторів пізніше. Малював художник, стверджував худраду, все як годиться. Артефакт, – стверджує Сергій. 

Після переїзду музею до іншої будівлі, огорожа ще знаходилася тут деякий час, але потім зникла. Зараз на цьому місті залишилися одні стовпці. 

Хто не бачив – приділіть увагу, хто бачив – подивіться. Можливо, більше наживо не побачимо ці оригінальні чавунні огорожі вже ніколи. Чомусь маю сумніви, що їх зняли на реставрацію, а потім повернуть на місце, – пише Сергій. 

За його словами, ці огорожі з унікальними фігурами пожежників та рятувальників відливали художники з лиття з металу на художньому комбінаті “Іскра”. 

Сергій стверджує, що скоріше за все, ці фігурки колись можуть з’явитися на тематичних сайтах, де їх продадуть якомусь колекціонеру старовини. Раніше вітражі з фасаду цього музею намагалися продати на ОЛХ за 12 тисяч доларів. 

Новости Днепра про У середмісті Дніпра безвісти зникла унікальна огорожа

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Новости Днепра про У середмісті Дніпра безвісти зникла унікальна огорожаУкраїнська

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