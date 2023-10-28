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У Повітряних силах розповіли, якими ракетами обстріляли Дніпропетровщину

Сьогодні 12:04
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Сьогодні вночі Дніпропетровську область атакував ворог.

Новости Днепра про У Повітряних силах розповіли, якими ракетами обстріляли Дніпропетровщину

Росіяни застосували крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К”

Зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України збито три крилаті ракети, четверта – теж не досягла своєї цілі, – сказано у повідомленні Повітряних сил.

Ворог здійснював пуски з Джанкоя, з тимчасово окупованого Криму.

Зараз у Дніпрі та по всій Україні також оголошено повітряну тривогу.

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