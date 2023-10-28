В Воздушных силах рассказали, какими ракетами обстреляли Днепропетровскую область

Сегодня ночью Днепропетровскую область атаковал враг.

Россияне применили крылатые ракеты наземного базирования «Искандер-К»

Зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Восток» Воздушных Сил ВС Украины сбиты три крылатые ракеты, четвертая – тоже не достигла своей цели, — говорится в сообщении Воздушных сил.

Враг совершал пуски из Джанкоя, из временно оккупированного Крыма.

Сейчас в Днепре и по всей Украине также объявлена ​​воздушная тревога.

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