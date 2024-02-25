У Польщі невідомі висипали українське зерно з 8 вантажних вагонів: пошкоджено 160 тонн

У ніч на 25 лютого невідомі злочинці у Польщі вчинили наймасштабнішу диверсію з українським зерном.

Про це повідомляє Мінінфраструктури у соцмережах.

Сьогодні вночі українську продукцію розсипали на станції Котомеж.

Вантаж їхав до порту Гданськ, де його повинні були направити до інших країн.

Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленностям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там, – сказано у повідомленні.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков відзначив, що це вже четвертий подібний акт вандалізму на залізничних станціях Польщі.

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