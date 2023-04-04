У Новомосковську вогонь забрав життя господаря

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
О 18:25 на лінію «101» повідомили про пожежу у приватному будинку на вулиці Підлісній. На місце одразу ж попрямували місцеві рятувальники.
Під час гасіння займання надзвичайники виявили обгоріле тіло господаря будинку. Йому був 41 рік.
Пожежу локалізували о 18:53 та повністю ліквідували о 19:01. Його загальна площа становила 5 кв. м.
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