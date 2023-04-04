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Погода на 4 квітня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 4 квітня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Без опадів! Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 4 квітня:

  • Мурашник відтає з півночі – до довгого та теплого літа.
  • Галки сідають на верхівки дерев – до тепла.
  • Граки групами метушаться над гніздами – погода зміниться.
  • Журавлі летять мовчки, низько і швидко — до негоди.

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Новости Днепра про Погода на 4 квітня: у Дніпрі хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 4 квітня: у Дніпрі хмарно, але без опадівРусский

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