Погода на 4 квітня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

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За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Без опадів! Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 4 квітня:
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