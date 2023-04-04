Погода на 4 квітня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Без опадів! Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 4 квітня:

Мурашник відтає з півночі – до довгого та теплого літа.

Галки сідають на верхівки дерев – до тепла.

Граки групами метушаться над гніздами – погода зміниться.

Журавлі летять мовчки, низько і швидко — до негоди.

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