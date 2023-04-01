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В Україні заборонять вилов риби: який штраф заплатять дніпряни

Сьогодні 07:00
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З 1 квітня в Україні розпочинається весняно-літній період нересту риби, тому встановлюються заборона на її вилов.

Новости Днепра про В Україні заборонять вилов риби: який штраф заплатять дніпряни

Заборона встановлена для водосховищ і озер із затоками, протоками, включаючи зону підтоплення на період:

  • для любительського лову – з 1 квітня по 9 червня (включно);
  • для промислового лову – з 1 квітня по 16 червня (включно).

Для річок та їх кореневих вод:

  • з 1 квітня по 20 травня (включно).

Штрафи:

Новости Днепра про В Україні заборонять вилов риби: який штраф заплатять дніпряни

Дозволяється лише рибальство до 3 кілограмів риби на одну особу однією поплавковою чи донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега водойми. Однак тільки у місцях, визначених у спеціальному переліку та на інших водоймах в у межах населених пунктів.

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Новости Днепра про В Україні заборонять вилов риби: який штраф заплатять дніпряниУкраїнська Новости Днепра про В Україні заборонять вилов риби: який штраф заплатять дніпряниРусский

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