В Україні заборонять вилов риби: який штраф заплатять дніпряни

Заборона встановлена для водосховищ і озер із затоками, протоками, включаючи зону підтоплення на період:
Для річок та їх кореневих вод:
Дозволяється лише рибальство до 3 кілограмів риби на одну особу однією поплавковою чи донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега водойми. Однак тільки у місцях, визначених у спеціальному переліку та на інших водоймах в у межах населених пунктів.
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