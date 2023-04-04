Погода на 4 апреля: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 4 апреля:
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Захватите с собой зонт!
Очень красиво!
Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
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