Погода на 4 апреля: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

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