В Новомосковске огонь унес жизни хозяина

В Новомосковске 3 апреля пожар унёс жизнь мужчины.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В 18:25 на линию «101» сообщили о пожаре в частном доме на улице Подлесной. На место сразу же направились местные спасатели.

Пожар локализовали в 18:53 и полностью ликвидировали в 19:01. Его общая площадь составила 5 кв. м.

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