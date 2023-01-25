У Кривому Розі затримали чоловіка, що розмахував пістолетом посеред дороги

На щастя, ніхто не постраждав.

Ввечері, 23 січня, близько 17:42, правоохоронці Кривого Рогу отримали повідомлення про чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння розмахував вогнепальною зброєю на проїжджій частині у Дзержинському районі міста.

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили підозрюваного, який йшов у напрямку Центрального ринку. Його зупинили та вилучили пістолет. Наразі обставини події встановлює СОГ.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: