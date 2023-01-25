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У Кривому Розі затримали чоловіка, що розмахував пістолетом посеред дороги

Сьогодні 07:15
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На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Кривому Розі затримали чоловіка, що розмахував пістолетом посеред дороги

Ввечері, 23 січня, близько 17:42, правоохоронці Кривого Рогу отримали  повідомлення про чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння розмахував вогнепальною зброєю на проїжджій частині у Дзержинському районі міста.

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили підозрюваного, який йшов у напрямку Центрального ринку. Його зупинили та вилучили пістолет. Наразі обставини події встановлює СОГ.

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Новости Днепра про У Кривому Розі затримали чоловіка, що розмахував пістолетом посеред дорогиУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі затримали чоловіка, що розмахував пістолетом посеред дорогиРусский

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