У Кривому Розі затримали чоловіка, що розмахував пістолетом посеред дороги

Ввечері, 23 січня, близько 17:42, правоохоронці Кривого Рогу отримали повідомлення про чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння розмахував вогнепальною зброєю на проїжджій частині у Дзержинському районі міста.
Прибувши на місце події, правоохоронці виявили підозрюваного, який йшов у напрямку Центрального ринку. Його зупинили та вилучили пістолет. Наразі обставини події встановлює СОГ.
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