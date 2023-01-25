В Кривом Роге задержали мужчину, который размахивал пистолетом посреди дороги

К счастью, никто не пострадал.

Вечером, 23 января, около 17:42, правоохранители Кривого Рога получили сообщение о мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения размахивал огнестрельным оружием на проезжей части в Дзержинском районе города.

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили подозреваемого, который шел в направлении Центрального рынка. Его остановили и изъяли пистолет. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливает СОГ.

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