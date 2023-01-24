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Резніченка звільнили з посади голови Дніпропетровської ОВА

Сьогодні 13:18
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Сьогодні, 24 січня, на засіданні Кабінету міністрів України було прийнято низку кадрових рішень.

Новости Днепра про Резніченка звільнили з посади голови Дніпропетровської ОВА

Так, було звільнено п’ять голів обласних військових адміністрацій — Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Йдеться про звільнення:

  • Валентина Резніченка, голови Дніпропетровської ОВА;
  • Олександра Старуха, голови Запорізької ОВА;
  • Олексія Кулеби, голови Київської ОВА;
  • Дмитра Живицького, голови Сумської ОВА;
  • Ярослава Янушевича, голови Херсонської ОВА.

Також з посад заступників міністрів звільнено:

  • Вячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;
  • Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
  • В’ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
  • Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.

Водночас на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника керівника ОП

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Новости Днепра про Резніченка звільнили з посади голови Дніпропетровської ОВАУкраїнська

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