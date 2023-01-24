Резніченка звільнили з посади голови Дніпропетровської ОВА
Сьогодні, 24 січня, на засіданні Кабінету міністрів України було прийнято низку кадрових рішень.
Так, було звільнено п’ять голів обласних військових адміністрацій — Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Йдеться про звільнення:
Валентина Резніченка, голови Дніпропетровської ОВА; Олександра Старуха, голови Запорізької ОВА; Олексія Кулеби, голови Київської ОВА; Дмитра Живицького, голови Сумської ОВА; Ярослава Янушевича, голови Херсонської ОВА.
Також з посад заступників міністрів звільнено:
Вячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України; Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України; В’ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України; Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.
Водночас на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.
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