Резніченка звільнили з посади голови Дніпропетровської ОВА

Сьогодні, 24 січня, на засіданні Кабінету міністрів України було прийнято низку кадрових рішень.

Так, було звільнено п’ять голів обласних військових адміністрацій — Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Йдеться про звільнення:

Валентина Резніченка, голови Дніпропетровської ОВА;

Олександра Старуха, голови Запорізької ОВА;

Олексія Кулеби, голови Київської ОВА;

Дмитра Живицького, голови Сумської ОВА;

Ярослава Янушевича, голови Херсонської ОВА.

Також з посад заступників міністрів звільнено:

Вячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;

Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;

В’ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України;

Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.

Водночас на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника керівника ОП.

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