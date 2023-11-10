У Кривому Розі сьогодні буде гучно: пролунає вибух

Сьогодні, 10 листопада, у Кривому Розі буде гучно – там пролунає вибух.
Але підстав для паніки немає – він виробничий.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив він.
Проте, будь ласка, у жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги!
Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі росіяни атакували Дніпропетровщину авіаційною ракетою Х-59: її знищили наші захисники.
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