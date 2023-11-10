В Кривом Роге сегодня будет громко: прогремит взрыв

Все под контролем!

Сегодня, 10 ноября, в Кривом Роге будет громко – там прогремит взрыв.

Но причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

В 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил он.

Однако, пожалуйста, ни в коем случае не игнорируйте воздушные тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне атаковали Днепропетровщину авиационной ракетой Х-59: ее уничтожили наши защитники.

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