В Кривом Роге сегодня будет громко: прогремит взрыв

Сегодня, 10 ноября, в Кривом Роге будет громко – там прогремит взрыв.
Но причин для паники нет – он производственный.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
В 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил он.
Однако, пожалуйста, ни в коем случае не игнорируйте воздушные тревоги!
Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне атаковали Днепропетровщину авиационной ракетой Х-59: ее уничтожили наши защитники.
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