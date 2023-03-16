Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі горіла квартира: постраждали дві жінки

Сьогодні 10:44
просмотров

У середу, 15 березня, о 20:25 на лінію «101» повідомили про пожежу у багатоквартирному будинку на вулиці Салтівській у Кривому Розі.
Новости Днепра про У Кривому Розі горіла квартира: постраждали дві жінки

Фото ілюстративне.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що з квартири на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку йде густий дим. Пожежу локалізували о 20:50 та ліквідували о 21:20. Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку на загальній площі 20 кв. м.

На жаль, унаслідок пожежі в квартирі постраждала власниця помешкання 1952 року народження. Крім того, під час ліквідації займання співробітники ДСНС за допомогою автодрабини врятували 60-річну жінку з п’ятого поверху.

Медики госпіталізували жінок до лікарні, попередній діагноз – отруєння продуктами горіння.

До гасіння пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Кривому Розі горіла квартира: постраждали дві жінки

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі горіла квартира: постраждали дві жінкиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині спалахнули торгові павільйони на авторинку разом із авто
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    На Дніпропетровщині спалахнули торгові павільйони на авторинку разом із авто

    16 березня, о 00:47, на вулиці Нікопольське шосе Металургійного району…

    У Дніпрі чоловік знайшов бойову частину крилатої ракети
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:58
    У Дніпрі чоловік знайшов бойову частину крилатої ракети

    Будьте обережні!

    “Бізнес” в орендованій квартирі: на Дніпропетровщині викрили міні цех з виробництва наркотиків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    “Бізнес” в орендованій квартирі: на Дніпропетровщині викрили міні цех з виробництва наркотиків

    32-річний чоловік винаймав квартиру, в якій організував міні цех з…

    Було 69 років: помер колишній мер Кам’янського Ярослав Корчевський
    Новини Дніпра
    Вчора 17:46
    Було 69 років: помер колишній мер Кам’янського Ярослав Корчевський

    Світла пам'ять!

    Наверх