У Кривому Розі горіла квартира: постраждали дві жінки

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що з квартири на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку йде густий дим. Пожежу локалізували о 20:50 та ліквідували о 21:20. Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку на загальній площі 20 кв. м.
На жаль, унаслідок пожежі в квартирі постраждала власниця помешкання 1952 року народження. Крім того, під час ліквідації займання співробітники ДСНС за допомогою автодрабини врятували 60-річну жінку з п’ятого поверху.
Медики госпіталізували жінок до лікарні, попередній діагноз – отруєння продуктами горіння.
До гасіння пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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