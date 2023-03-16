У Кривому Розі горіла квартира: постраждали дві жінки

У середу, 15 березня, о 20:25 на лінію «101» повідомили про пожежу у багатоквартирному будинку на вулиці Салтівській у Кривому Розі.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що з квартири на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку йде густий дим. Пожежу локалізували о 20:50 та ліквідували о 21:20. Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку на загальній площі 20 кв. м.

На жаль, унаслідок пожежі в квартирі постраждала власниця помешкання 1952 року народження. Крім того, під час ліквідації займання співробітники ДСНС за допомогою автодрабини врятували 60-річну жінку з п’ятого поверху.

Медики госпіталізували жінок до лікарні, попередній діагноз – отруєння продуктами горіння.

До гасіння пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: