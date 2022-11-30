У Кривому Розі двоє чоловіків організували масштабний наркобізнес через “Нову пошту”

У Кривому Розі двоє чоловіків отримували наркотики по "Новій пошті" та продавали на території області.

Чоловіків спіймали на «гарячому», коли вони біля поштомату отримували чергову посилку з наркотиками. На місці у одного з них вилучили пакунок із сліп-пакетами з психотропною речовиною «МДМА». Кількість – 5 тисяч пігулок та одна тисяча марок, та сліп-пакети з психотропною речовиною «альфа PVP» вагою близько 50 г.

У іншого чоловіка знайшли 20 пластикових ємкостей з хімічною речовиною, яка використовується для виготовлення психотропної речовини «альфа-РVP».

Також криворіжці облаштували у квартирі нарколабораторію та виготовляли різні наркотики. У двох квартирах чоловіків виявили:

в першій – понад 100 пігулок з психотропною речовиною “МДМА”, сліп-пакети з психотропною речовиною «альфа-РVP» вагою 220 г, близько 100 грам канабісу в пакетиках, а також понад пів кілограма метамфетаміну та електронну техніку;

в другій – лабораторне обладнання для виготовлення психотропної речовини «альфа-PVP» (скляні колби різного об’єму, газовідвідні трубки, фільтри, електричні плити, холодильник), пластикові ємності з різними прекурсорами та хімічними речовинами, кристали психотропної речовини “альфа PVP”, а також понад 18 тис. доларів США.

Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку складає понад 4 мільйони гривень. Чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку складає понад 4 мільйони гривень. Чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

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