Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку складає понад 4 мільйони гривень. 

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку складає понад 4 мільйони гривень. 

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Новости Днепра про У Кривому Розі двоє чоловіків організували масштабний наркобізнес через

Новости Днепра про У Кривому Розі двоє чоловіків організували масштабний наркобізнес через