Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку складає понад 4 мільйони гривень.
Чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку складає понад 4 мільйони гривень.
Чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.