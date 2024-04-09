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У Кривому Розі чоловік з пістолетом кидався під автомобілі

Сьогодні 15:52
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У Кривому Розі чоловік вибіг на дорогу та розмахував пістолетом.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік з пістолетом кидався під автомобілі

Днями у Кривому Розі на дороги міста вибігав чоловік, який кидався під машини та розмахував пістолетом.

Патрульні отримали виклик про хуліганство на вулиці Володимира Бизова. Заявник пояснив, що невідомий чоловік дістав предмет схожий на пістолет, вибіг на дорогу та почав махати зброєю і кидатися на авто.
 
Інспектори прибули на місце виклику та виявили чоловіка, схожого за орієнтуванням.

Під час поверхневої перевірки патрульні знайшли у 35-річного криворіжця предмет, схожий на пістолет та магазин до нього без набоїв. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Криворізького районного управління поліції №2 для подальшого встановлення обставин.

 
Звідки у криворіжця пістолет та навіщо він кидався під машини нині невідомо.

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік з пістолетом кидався під автомобіліУкраїнська

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