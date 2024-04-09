Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге мужчина с пистолетом бросался под автомобили

Сегодня 15:52
просмотров

В Кривом Роге мужчина выбежал на дорогу и размахивал пистолетом.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина с пистолетом бросался под автомобили

На днях в Кривом Роге на дороги города выбегал мужчина, который бросался под машины и размахивал пистолетом.

Патрульные получили вызов о хулиганстве по улице Владимира Бызова. Заявитель объяснил, что неизвестный мужчина достал предмет, похожий на пистолет, выбежал на дорогу и начал махать оружием и бросаться на машину.

Инспекторы прибыли на место вызова и обнаружили мужчину, похожего на ориентировку.

Во время поверхностной проверки патрульные нашли у 35-летнего криворожца предмет, похожий на пистолет и магазин без патронов. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Криворожского районного управления полиции №2 для дальнейшего установления обстоятельств.

Откуда у криворожца пистолет и зачем он бросался под машины неизвестно.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина с пистолетом бросался под автомобилиУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина с пистолетом бросался под автомобилиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Футболисты СК «Днепр-1» могут получить «бронь» от мобилизации, — СМИ
    Новости Днепра
    Сегодня 15:13
    Футболисты СК «Днепр-1» могут получить «бронь» от мобилизации, — СМИ

    Министерство молодежи и спорта Украины предоставило в 2023-2024 годах Украинской…

    В Днепре полиция разыскивает 11-летнего мальчика: пропал еще 7 апреля
    Новости Днепра
    Сегодня 14:19
    В Днепре полиция разыскивает 11-летнего мальчика: пропал еще 7 апреля

    Нужна ваша помощь!

    На Днепропетровщине в первые дни нерестового запрета нарушители наловили рыбы почти на 3 млн грн убытков
    Новости Днепра
    Сегодня 13:16
    На Днепропетровщине в первые дни нерестового запрета нарушители наловили рыбы почти на 3 млн грн убытков

    С 1 апреля 2024 года в Днепропетровской области начался нерестовый…

    В Павлограде на остановке загорелся автомобиль: подробности от ГСЧС (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 08:29
    В Павлограде на остановке загорелся автомобиль: подробности от ГСЧС (ФОТО)

    Площадь возгорания составила 5 кв. м.

    Последние новости

    На берегу водохранилища вблизи Днепра обнаружили сотни погибших карасей: что говорят специалисты
    На берегу водохранилища вблизи Днепра обнаружили сотни погибших карасей: что говорят специалисты

    На водохранилище у Днепра массовый мор рыбы.

    Сегодня 20:09
    4
    просмотров
    Вызвать на помощь без звонка: в Украине запустили новое приложение для женщин
    Вызвать на помощь без звонка: в Украине запустили новое приложение для женщин

    Приложение, где можно вызвать полицию без звонка, было запущено в Украине.

    Сегодня 19:17
    4
    просмотров
    Без Высоцкого и Говорова: в Днепре изменят названия еще 9 улиц
    Без Высоцкого и Говорова: в Днепре изменят названия еще 9 улиц

    В Днепре дерусифицируют еще ряд улиц.

    Сегодня 18:38
    3
    просмотров
    Новая жизнь «Довбуша» — Netflix планирует адаптацию исторического фильма
    Новая жизнь «Довбуша» — Netflix планирует адаптацию исторического фильма

    Американская студия Netflix ведет переговоры о создании четырехсерийного мини-сериала по мотивам киноленты «Довбуш». Подробности переговоров от режиссера фильма Санина.

    Сегодня 18:15
    3
    просмотров
    Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище
    Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище

    Во второй половине XIX века город стремительно разрастался. В поисках лучшей жизни сюда съезжалось все больше людей и территориальные границы Екатеринослава расширялись. Активно расширялись границы города, появлялись новые слободки.

    Сегодня 17:59
    4
    просмотров
    Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано
    Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано

    В Днепре из-за двух ДТП образовались огромные пробки.

    Сегодня 17:37
    6
    просмотров
    Лакомится гостинцами от горожан: в сквере Прибрежном в Днепре поселилась ручная нутрия (ФОТО)
    Лакомится гостинцами от горожан: в сквере Прибрежном в Днепре поселилась ручная нутрия (ФОТО)

    Ручная нутрия приплыла к скверу Прибрежному.

    Сегодня 17:27
    3
    просмотров
    По Днепру бродил петух ростом с человека (ВИДЕО)
    По Днепру бродил петух ростом с человека (ВИДЕО)

    Днепр удивляет.

    Сегодня 16:49
    3
    просмотров
    Квартиры в столице и часы в полумиллионе: появились свежие декларации нардепов от Днепропетровской области
    Квартиры в столице и часы в полумиллионе: появились свежие декларации нардепов от Днепропетровской области

    В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах. В Верховной Раде нашу область представляет около двух десятков депутатов. Все они подали свои декларации.

    Сегодня 15:46
    3
    просмотров
    Футболисты СК «Днепр-1» могут получить «бронь» от мобилизации, — СМИ
    Футболисты СК «Днепр-1» могут получить «бронь» от мобилизации, — СМИ

    Министерство молодежи и спорта Украины предоставило в 2023-2024 годах Украинской ассоциации футбола (УАФ), а также футбольным клубам "Кривбасс", "Днепр-1", "Динамо Киев", "Оболонь", "Шахтер" статут критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

    Сегодня 15:13
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх