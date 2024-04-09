В Кривом Роге мужчина с пистолетом бросался под автомобили

На днях в Кривом Роге на дороги города выбегал мужчина, который бросался под машины и размахивал пистолетом.
Патрульные получили вызов о хулиганстве по улице Владимира Бызова. Заявитель объяснил, что неизвестный мужчина достал предмет, похожий на пистолет, выбежал на дорогу и начал махать оружием и бросаться на машину.
Инспекторы прибыли на место вызова и обнаружили мужчину, похожего на ориентировку.
Во время поверхностной проверки патрульные нашли у 35-летнего криворожца предмет, похожий на пистолет и магазин без патронов. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Криворожского районного управления полиции №2 для дальнейшего установления обстоятельств.
Откуда у криворожца пистолет и зачем он бросался под машины неизвестно.
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