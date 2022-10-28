У Дніпропетровській області жінка намагалася повіситися через сімейну сварку

У Синельниківському районі 38-річна жінка намагалася повіситися через сварку з чоловіком.

Жінка намагалася повіситися 27 жовтня через сімейну сварку. У петлі її побачив чоловік та самостійно витягнув. «Швидка», яку він викликав, приїхала за 6 хвилин. Постраждала вже була без свідомості та з ознаками асфіксії. Після надання екстреної допомоги, жінку у важкому стані доставили до лікарні.

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