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  • В Днепропетровской области женщина пыталась повеситься из-за семейной ссоры

В Днепропетровской области женщина пыталась повеситься из-за семейной ссоры

Сегодня 18:45
просмотров

В Синельниковском районе 38-летняя женщина пыталась повеситься из-за ссоры с мужем.
Новости Днепра про В Днепропетровской области женщина пыталась повеситься из-за семейной ссоры

Женщина пыталась повеситься 27 октября из-за семейной ссоры. В петле ее увидел муж и самостоятельно вытащил. «Скорая», которую он вызвал, приехала за 6 минут. Пострадавшая уже была без сознания и с признаками асфиксии. После оказания экстренной помощи женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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