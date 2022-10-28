В Днепропетровской области женщина пыталась повеситься из-за семейной ссоры

Гном-наездник и гигантские тюльпаны: 7 необычных граффити на ж/м Тополь в Днепре В Днепре много уличных художников. Одни рисуют муралы на стенах домов, другие – украшают своими художествами остановки транспорта, заборы и перегородки в центре города. Но есть и те любители живописи, кто творит в своем родном районе. Это могут быть очень… 0 просмотров

В Кривом Роге осквернили машины бойцов ВСУ В Кривом Роге неизвестные разрисовали машины бойцов ВСУ. 1 просмотров

«Обустроил» корпус и создал новый факультет: кто такой Владимир Моссаковский в честь которого назвала улица в Днепре Несколько лет назад в Днепре появилась улица Владимира Моссаковского. Это ученый-механик, всю жизнь проработавший в городе, а также один из ректоров Днепровского национального университета. просмотров

Позвал посмотреть на котят: в Днепре судили мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку 6 августа в Днепре произошло ужасное преступление: бывший заключенный подошел к 11-летней девочке, гулявшей на детской площадке возле своего дома. 0 просмотров