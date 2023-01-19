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У Дніпрі зник чоловік, який страждає на кульгавість

Сьогодні 19:15
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У Дніпрі правоохоронці просять допомогти у пошуках безвісти зниклого Сергія Скряги 1968 року народження.

Новости Днепра про У Дніпрі зник чоловік, який страждає на кульгавість

Правоохоронці уточнюють, що чоловік 10 січня вийшов з дому на проспекті Поля, а після зник, і його місцезнаходження досі залишається невідомим. У зниклого є особливі прикмети – коротка сива борода та вуса.

Сергій Скрягя був одягнений у чорну шапку, коричневу куртку на ґудзиках, гумові чоботи, бавовняні штани. Чоловік кульгає, тому використовує при ходьбі чорну дерев’яну палицю. Усіх, кому відомо щось про зниклого, просять зателефонувати за телефоном +380637013561.

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Новости Днепра про У Дніпрі зник чоловік, який страждає на кульгавістьУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі зник чоловік, який страждає на кульгавістьРусский

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