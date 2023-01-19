Допомагала пораненим і рятувала дітей: у Дніпрі лікарка постраждала під час ракетної атаки

У Дніпрі просять допомогти лікарці, яка постраждала під час ракетної атаки 14 січня

У Дніпрі внаслідок російської атаки 14 січня була зруйнована квартира Світлани Шахової – завідувачки відділення у Регіональному медичному центрі, яка врятувала багато дитячих життів. Про це розповів її колега, акушер-гінеколог Євген Петренко. За його словами, Світлана Юріївна працює лікарем-неонатологом. Жінка займається новонароджерими та Вона робить все, щоб вони були живі і здорові. Лікарка виходжувала навіть безнадійних маленьких пацієнтів.

Під час ракетного удару 14 січня жінка була вдома – на другому поверсі, де вона жила разом з донькою та внучкою. Після вибуху їх заблокувало в квартирі, але родині вдалося вибратися з помешкання. Після цього Світлана Юріївна почала надавати невідкладну допомогу двом постраждалим дітям і супроводжувала їх до лікарні.

Вибух зруйнував майже все. У квартирі жінки не залишилося нічого цілого – ні речей, ні одягу, ні даху над головою. Зараз її родині потрібна допомога. Дізнатися, як допомогти Світлані Шаховій, можна за посиланням.

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