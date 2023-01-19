В Днепре пропал мужчина, страдающий хромотой

Правоохранители уточнили, что мужчина 10 января вышел из дому на проспекте Поля, а после пропал, и его местонахождения до настоящего времени остается неизвестным. У пропавшего есть особые приметы – короткая седая борода и усы.
Сергей Скряга был одет в черную шапку, коричневую куртку на пуговицах, резиновые сапоги, хлопчатобумажные брюки. Мужчина хромает, поэтому использует при ходьбе черную деревянную палку. Всех, кому известно что-либо о пропавшем, просят позвонить по телефону +380637013561.
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