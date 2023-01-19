Бігла боса по розбитим банкам: мешканка зруйнованого будинку в Дніпрі про перші хвилини після прильоту

Мешканка Дніпра розповіла про перші хвилини після прильоту.

Родина Самаріних – одні із тих, хто постраждав внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня. Влада Самаріна розповіла, що в той день вся родина була вдома. За словами жінки, незадовго до прильоту вона приїхала з чергування в лікарні та обідала. Донька разом з батьком були в спальні.

Влада нічого не зрозуміла і навіть не могла подумати, що ракета могла прилетіти саме і їхній дім. Жінка розповіла, що після прильоту бігла боса по розбитим банкам в кімнату до рідних.

Жінка хвилюється за свою доньку. За словами Влади, на 11-річну дівчинку впав балконний блок. У неї травма голови. Лікарі кажуть, що життю дитини нічого не загрожує та важливі органи не постраждали, але на обличчі залишиться величезний шрам. Наразі дівчинка проходить курс лікування.

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