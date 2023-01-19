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  • Бежала босая по разбитым банкам: жительница разрушенного дома в Днепре о первых минутах после прилета

Бежала босая по разбитым банкам: жительница разрушенного дома в Днепре о первых минутах после прилета

Сегодня 13:38
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Жительница Днепра рассказала о первых минутах после прилета.

Новости Днепра про Бежала босая по разбитым банкам: жительница разрушенного дома в Днепре о первых минутах после прилета

Семья Самариных — одни из пострадавших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре 14 января. Влада Самарина рассказала, что в тот день вся семья была дома. По словам женщины, незадолго до прилета она приехала из дежурства в больнице и обедала. Дочь вместе с отцом были в спальне.

Влада сначала ничего не поняла и даже не могли подумать, что ракета могла прилететь именно в их дом. Женщина рассказала, что после прилета бежала босая по разбитым банкам в комнату к родным.

Женщина волнуется за свою дочь. По словам Влады, на 11-летнюю девочку упал балконный блок. У нее травма головы. Врачи говорят, что жизни ребенка ничего не угрожает и важные органы не пострадали, но на лице останется огромный шрам. В настоящее время девочка проходит курс лечения.

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