У Дніпрі “замінували” залізничний вокзал, ТРЦ та стоматологію

За минулу добу у Дніпрі було 2 повідомлення про замінування.

Про це повідомляє офіційний сайт міськради міста.

До поліції надійшло повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу та прилеглої території (ТРЦ та прилеглої території).

На електрону адресу стоматології по вулиці Князя Володимира Великого також надійшло повідомлення про мінування.

Всі об’єкти були обстежені, вибухових речовин виявлено не було.

Підрозділи ДСНС залучені не були, інформація про замінування не підтвердилась.

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