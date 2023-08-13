У Дніпрі водій збив пішохода в комендантську годину, після чого втік з місця ДТП

У неділю, 13 серпня, у Дніпрі на вулиці Бориса Кротова сталася ДТП. Там водій збив чоловіка, після чого втік з місця подій.

Цікаво, що сталося це о 4-5 ранку, тобто під час дії комендантської години.

Про аварію написав Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Збитого непритомного пішохода помітили містяни. Вони ж викликали “швидку”, працівники якої терміново госпіталізували чоловіка в тяжкому стані до лікарні. Про його стан нічого не відомо.

Наразі правоохоронці розшукують винуватця ДТП, який втік з місця подій, а також свідків.

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