У Дніпрі водій збив пішохода в комендантську годину, після чого втік з місця ДТП

Цікаво, що сталося це о 4-5 ранку, тобто під час дії комендантської години.
Про аварію написав Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
Збитого непритомного пішохода помітили містяни. Вони ж викликали “швидку”, працівники якої терміново госпіталізували чоловіка в тяжкому стані до лікарні. Про його стан нічого не відомо.
Наразі правоохоронці розшукують винуватця ДТП, який втік з місця подій, а також свідків.
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