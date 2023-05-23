У Дніпрі водій, у якого забрали права, встановив алкорекорд

У Дніпрі водій без прав попався патрульним.

У понеділок, 22 травня, інспектори помітили автомобіль, що мав пошкодження характерні для ДТП, тому вони вирішили перевірити його. Водій, який був в салоні авто розповів, що не має прав. Як виявилося, водійське посвідчення у нього вилучили.

Поспілкувавшись з кермувальником, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад Драгер показав вміст алкоголю в крові — 3,48 проміле. За словами патрульних, це перевищення норми більш ніж у 17 разів.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього протокол за водіння без прав та в стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі розшукують небезпечного злочинця, який втік із психлікарні.

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