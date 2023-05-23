В Днепре водитель, у которого отняли права, установил алкоррекорд

В понедельник, 22 мая, инспекторы заметили автомобиль, который имел повреждения, характерные для ДТП, поэтому они решили проверить его. Водитель, находившийся в салоне авто рассказал, что не имеет прав. Как оказалось, водительское удостоверение у него изъяли.
Пообщавшись с водителем, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал содержание алкоголя в крови – 3,48 промилле. По словам патрульных, это превышение нормы более чем в 17 раз.
Патрульные отстранили мужчину от управления и составили протокол за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре разыскивают опасного преступника, сбежавшего из психбольницы.
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