У Дніпрі в смітнику біля вокзалу знайшли коробку з патронами

У Дніпрі поблизу вокзалу знайшли патрони.

У вівторок 24 січня до поліціянтів звернулася жінка, яка повідомила, що в смітнику поблизу вокзалу лежить коробка з патронами, про це пише Репортер.

Як розповіла дніпрянка, коробку вона побачила в смітнику на зупинці на площі Вокзальній. Відомо, що там лежали патрони калібру 7,62 мм та 12,7 мм.

Пізніше поліціянтам повідомили, що в іншому смітнику знайшли гранату типу ф-1 з викрученим запалом. На місце викликали вибухотехніків та слідчих.

Зазначимо, що на вокзалі Дніпра вже не вперше виявляли боєприпаси. Тут неодноразово в смітнику знаходили гранати, а нещодавно боєприпас помітили в біотуалеті.