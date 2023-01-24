У Дніпрі в смітнику біля вокзалу знайшли коробку з патронами

У вівторок 24 січня до поліціянтів звернулася жінка, яка повідомила, що в смітнику поблизу вокзалу лежить коробка з патронами, про це пише Репортер.
Як розповіла дніпрянка, коробку вона побачила в смітнику на зупинці на площі Вокзальній. Відомо, що там лежали патрони калібру 7,62 мм та 12,7 мм.
Пізніше поліціянтам повідомили, що в іншому смітнику знайшли гранату типу ф-1 з викрученим запалом. На місце викликали вибухотехніків та слідчих.
Зазначимо, що на вокзалі Дніпра вже не вперше виявляли боєприпаси. Тут неодноразово в смітнику знаходили гранати, а нещодавно боєприпас помітили в біотуалеті.
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