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В Днепре в мусорнике у вокзала нашли коробку с патронами

Сегодня 16:52
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В Днепре у вокзала нашли патроны.

Новости Днепра про В Днепре в мусорнике у вокзала нашли коробку с патронами

Во вторник 24 января к полицейским обратилась женщина, которая сообщила, что в мусорке возле вокзала лежит коробка с патронами, об этом пишет Репортер.

Как рассказала днепрянка, коробку она увидела в мусорке на остановке на площади Вокзальной. Известно, что там лежали патроны калибра 7,62 и 12,7 мм.

Позже полицейским сообщили, что в другом мусорном баке нашли гранату типа ф-1 с выкрученным пылом. На место вызвали взрывотехников и следователей.

Отметим, что на вокзале Днепра уже не в первый раз обнаруживают опасные предметы. Здесь неоднократно в мусорнике находили гранаты, а недавно боеприпас заметили в биотуалете.

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