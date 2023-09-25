У Дніпрі у Новокодацькому районі помітили чорний дим: що сталося

Як з’ясувалося, на вулиці Старий Вал горів приватний будинок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 13:02.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання сталося в кімнаті одноповерхового житлового будинку та полум’я перекинулося на дах.
Пожежу локалізували о 13:16 та ліквідували о 13:48. Вогонь знищив майно в кімнаті та пошкодив конструкції даху. Загальна площа пожежі склала 70 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Савченка горіла квартира в багатоповерхівці: ДСНС-ники врятували бабусю.
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