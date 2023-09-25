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У Дніпрі у Новокодацькому районі помітили чорний дим: що сталося

Сьогодні 18:30
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Сьогодні, 25 вересня, у Новокодацькому районі містяни помітили чорний дим.

Новости Днепра про У Дніпрі у Новокодацькому районі помітили чорний дим: що сталося

Як з’ясувалося, на вулиці Старий Вал горів приватний будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 13:02.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання сталося в кімнаті одноповерхового житлового будинку та полум’я перекинулося на дах.

Новости Днепра про У Дніпрі у Новокодацькому районі помітили чорний дим: що сталося

Пожежу локалізували о 13:16 та ліквідували о 13:48. Вогонь знищив майно в кімнаті та пошкодив конструкції даху. Загальна площа пожежі склала 70 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі у Новокодацькому районі помітили чорний дим: що сталося

Новости Днепра про У Дніпрі у Новокодацькому районі помітили чорний дим: що сталося

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Савченка горіла квартира в багатоповерхівці: ДСНС-ники врятували бабусю.

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Новости Днепра про У Дніпрі у Новокодацькому районі помітили чорний дим: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі у Новокодацькому районі помітили чорний дим: що сталосяРусский

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