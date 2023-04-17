У Дніпрі церква стала спортзалом, а потім і складом одного із вишів (ФОТО)

У Дніпрі одну із старовинних церков спочатку перетворили на спортзал вузу, а потім на склад. Старовинні настінні малюнки храму були зафарбовані, а дзвіниця та купол – зняті.

До 1917 року в нашому місті було кілька Хрестовоздвиженських храмів. Один із них був збудований на площі Абрамовича, сьогодні це територія між проспектом Гагаріна, вулицями Олега Петрова та Володимира Моссаковського. Храм пережив революцію, кілька воєн і досі на його стінах видніється старовинний церковний розпис.

Закладка храму на честь Воздвиження Хреста Господнього відбулася 1911 року. Побудували його швидко – за рік церква вже була готова. Вона вважалася гарнізонною, а парафіянами були солдати одного з квартирувавших у місті полків, її місцеві називали «Військова церква». Збудували її так швидко, бо укладанням стін, облицюванням та іншим займалися солдати.

У храму був один купол і дзвіниця, а зовні його обнесли залізними тином. На той час це був типовий проект храмів, по всій країні налічувалося кілька десятків однакових споруд. Нічим не примітна будівля зовні, всередині була розписана українським художником Юхимом Михайловим. На стінах він намалював Богородицю з ангелами, апостолів із їхніми символами, також тут можна було побачити лева, тільця, орла.

1932 року церкву закрили, але в роки окупації Дніпра під час Другої світової війни в ній проводилися богослужіння. 1953 року храм передали Академії будівництва та архітектури. Приміщення пристосували під спортзал, студенти займалися там, поки у вузі не з’явився новий зал.

А після цього – старий храм став складом. Проходячи сьогодні повз на вигляд можна і не здогадатися, що напівзанедбана будівля колись була церквою. Основних «ознак» храму – бані та дзвіниці на ній давно немає. Сьогодні ця будівля зовні нічим не примітна.

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