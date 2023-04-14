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  • Як раніше виглядала знаменита дитяча лікарня у Дніпрі: вітражі на вікнах та вузькі сходи епохи Катеринослава (ФОТО)

Як раніше виглядала знаменита дитяча лікарня у Дніпрі: вітражі на вікнах та вузькі сходи епохи Катеринослава (ФОТО)

Сьогодні 14:57
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Одна з найвидатніших дитячих лікарень Дніпра була побудована на пожертви місцевої мешканки та стала кращою на той час. Головний корпус був зведений у 1913 році і нині він визнаний архітектурною пам’яткою. Стіни будівлі бачили декілька війн, найрізноманітніших пацієнтів, мародерів та відновлення.

Новости Днепра про Як раніше виглядала знаменита дитяча лікарня у Дніпрі: вітражі на вікнах та вузькі сходи епохи Катеринослава (ФОТО)

У 1911 році проект дитячої лікарні було розроблено архітектором Дмитром Скоробогатовим. Будівля на два поверхи була закінчена у 1913 році. Лікарня була безкоштовна для пацієнтів і мала ім’я Надії Алексєєнко – вдови багатого місцевого купця. Саме вона пожертвувала місту суму, необхідну для будівництва.

Медустанова вважалася однією з найкращих у країні. Тут був водопровід, каналізація, опалення, електричне освітлення, рентген-кабінет, операційна та найсучасніше на той момент обладнання.

Новости Днепра про Як раніше виглядала знаменита дитяча лікарня у Дніпрі: вітражі на вікнах та вузькі сходи епохи Катеринослава (ФОТО)

 Під час Першої світової війни лікарня була перепрофільована під госпіталь для військових, а в 1919 році стала базою для одного з медичних факультетів медичної академії Дніпра, а пізніше взагалі була закрита. У роки революцій її пограбували та частково пошкодили корпус.

Новости Днепра про Як раніше виглядала знаменита дитяча лікарня у Дніпрі: вітражі на вікнах та вузькі сходи епохи Катеринослава (ФОТО)

Тільки 1925 року медустанові вдалося відновити роботу. На момент відкриття лікарня була не в найкращому стані – стіни вимагали ремонту, техніки не вистачало. Відновленням її займався професор Михайло Руднєв. При ньому було відновлено головний корпус, відкрито першу в місті молочну кухню, розроблено проект збільшення корпусів лікарні – у 1931 році до будівлі було прибудовано чотириповерховий корпус.

Новости Днепра про Як раніше виглядала знаменита дитяча лікарня у Дніпрі: вітражі на вікнах та вузькі сходи епохи Катеринослава (ФОТО)

1941 року будівля сильно постраждала через військові дії, але сама лікарня працювати не перестала. Дітей лікували у бомбосховищі. Після звільнення Дніпра оперувати дітей тут почали лише 1945 року. Сьогодні зведений 1913 року корпус вважається пам’яткою архітектури місцевого значення.

Новости Днепра про Як раніше виглядала знаменита дитяча лікарня у Дніпрі: вітражі на вікнах та вузькі сходи епохи Катеринослава (ФОТО)

фото: Управління з питань охорони культурної спадщини ДМР

 

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Новости Днепра про Як раніше виглядала знаменита дитяча лікарня у Дніпрі: вітражі на вікнах та вузькі сходи епохи Катеринослава (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як раніше виглядала знаменита дитяча лікарня у Дніпрі: вітражі на вікнах та вузькі сходи епохи Катеринослава (ФОТО)Русский

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