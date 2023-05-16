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У Дніпрі потяг на смерть збив чоловіка

Сьогодні 11:46
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У понеділок, 15 травня, у Дніпрі сталася трагедія.

Новости Днепра про У Дніпрі потяг на смерть збив чоловіка

На залізничній станції “Сухачівка” потяг збив чоловіка.

Про це повідомляє “Інформатор”. 

На жаль, внаслідок отриманих травм постраждалий загинув. На місце події викликали правоохоронців.

Поліцейські, попередньо, відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Усі обставини події встановлюються.

Новости Днепра про У Дніпрі потяг на смерть збив чоловіка

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