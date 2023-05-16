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В Днепре поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня 11:46
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В понедельник, 15 мая, в Днепре произошла трагедия.

Новости Днепра про В Днепре поезд насмерть сбил мужчину

На железнодорожной станции «Сухачевка» поезд сбил мужчину.

Об этом сообщает «Информатор».

К сожалению, в результате полученных травм пострадавший погиб. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Полицейские, предварительно, открыли уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Новости Днепра про В Днепре поезд насмерть сбил мужчину

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