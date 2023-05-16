В Днепре поезд насмерть сбил мужчину

На железнодорожной станции «Сухачевка» поезд сбил мужчину.
Об этом сообщает «Информатор».
К сожалению, в результате полученных травм пострадавший погиб. На место происшествия вызвали правоохранителей.
Полицейские, предварительно, открыли уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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