В Днепре поезд насмерть сбил мужчину

Полицейские, предварительно, открыли уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

К сожалению, в результате полученных травм пострадавший погиб. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Об этом сообщает «Информатор».

В понедельник, 15 мая, в Днепре произошла трагедия.

В Днепре на улице Универсальной мужчина стрелял в свою жену.

Число ликвидированных российских оккупантов в Украине с начала полномасштабного вторжения…

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