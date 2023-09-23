У Дніпрі невідомий погрожував підірвати ліцей

Минулої доби у Дніпрі невідомий погрожував підірвати ліцей №28.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міськради.

Відповідний лист з погрозами прийшов на електрону адресу навчального закладу.

Чоловік погрожував підірвати себе та людей у відповідний час.

Навчальний заклад обстежили, слідів вибухівки чи інших небезпечних речовин знайдено не було.

З початку року СБУ зафіксувала вже понад 2 тисячі фейкових мінувань інфраструктури в різних населених пунктах України.

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