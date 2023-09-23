В Днепре неизвестный угрожал взорвать лицей

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.
Соответствующее письмо с угрозами пришло на электронный адрес учебного заведения.
Мужчина угрожал взорвать себя и людей в подходящее время.
Учебное заведение обследовали, следов взрывчатки или других опасных веществ найдено не было.
С начала года СБУ зафиксировала уже более 2 тысяч фейковых минирований инфраструктуры в разных населенных пунктах Украины.
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