В Днепре неизвестный угрожал взорвать лицей

За прошедшие сутки в Днепре неизвестный угрожал взорвать лицей №28.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

Соответствующее письмо с угрозами пришло на электронный адрес учебного заведения.

Мужчина угрожал взорвать себя и людей в подходящее время.

Учебное заведение обследовали, следов взрывчатки или других опасных веществ найдено не было.

С начала года СБУ зафиксировала уже более 2 тысяч фейковых минирований инфраструктуры в разных населенных пунктах Украины.

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