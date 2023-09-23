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В Днепре неизвестный угрожал взорвать лицей

Сегодня 12:49
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За прошедшие сутки в Днепре неизвестный угрожал взорвать лицей №28.

Новости Днепра про В Днепре неизвестный угрожал взорвать лицей

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

Соответствующее письмо с угрозами пришло на электронный адрес учебного заведения.

Мужчина угрожал взорвать себя и людей в подходящее время.

Учебное заведение обследовали, следов взрывчатки или других опасных веществ найдено не было.

С начала года СБУ зафиксировала уже более 2 тысяч фейковых минирований инфраструктуры в разных населенных пунктах Украины.

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