У Дніпрі на тиждень зовсім перекриють рух вулицею Богдана Хмельницького: у чому річ

У Дніпрі перекриють вулицю Богдана Хмельницького.

У Дніпрі можуть тимчасово припинити транспортний рух по вулиці Богдана Хмельницького. Про це йдеться у проєкті розпорядження, оприлюдненому на сайті міськради Дніпра.

Причина перекриття дороги – будівельні роботи. Для проведення ремонту на тиждень, а саме с 16 по 23 квітня, буде перекрито проїзд вулицею Богдана Хмельницького.

На час перекриття встановлять огорожу, сигнальне освітлення та мають організувати безпечний рух пішоходів. Після завершення робіт буде демонтовано огорожу, відновлено дорожнє покриття та проведено благоустрій території.

Зазначимо, що рішення поки не прийнято, позаяк на документі немає підпису міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Зауважимо, перекриють саме вулицю, а не проспект Богдана Хмельницького.

А ось на проспекті завершили роботи на двох з трьох ділянок, а з 1 квітня розпочнеться ремонт трамвайного переїзду на просп. Богдана Хмельницького та вул. 152-ї дивізії. До середини квітня мають повністю закінчити благоустрій цієї частини шляху.

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