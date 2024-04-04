В Днепре на неделю полностью перекроют движение по улице Богдана Хмельницкого: в чем дело

В Днепре могут приостановить транспортное движение по улице Богдана Хмельницкого. Об этом говорится в проекте распоряжения, обнародованном на сайте горсовета Днепра.
Причина перекрытия дороги – строительные работы. Для проведения ремонта на неделю, а именно с 16 по 23 апреля, будет перекрыт проезд по улице Богдана Хмельницкого.
При перекрытии установят ограждение, сигнальное освещение и должны организовать безопасное движение пешеходов. После завершения работ будет демонтировано ограждение, восстановлено дорожное покрытие и проведено благоустройство территории.
Отметим, что решение пока не принято, поскольку на документе нет подписи мэра Днепра Бориса Филатова.
Заметим, перекроют улицу, а не проспект Богдана Хмельницкого.
А вот на проспекте завершили работы на двух из трех участков, а с 1 апреля начнется ремонт трамвайного переезда на просп. Богдана Хмельницкого и ул. 152-й дивизии. К середине апреля должно полностью закончить благоустройство этой части пути.
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