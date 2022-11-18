У Дніпрі на правому березі з’являться чудернацькі чорні бочки: для чого

У Дніпрі на правому березі почали встановлювати чудернацькі чорні бочки.

Як стало відомо, це ємності з технічною водою.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Загалом встановлять 100 бочок. Об’єм однієї — 2 200 літрів.

Місто продовжує готуватися до можливих випробувань, які можуть бути спричинені агресією рф. Віримо в наших енергетиків, які відновлюють нашу енергосистему. Однак маємо готуватися й до найгіршого. Тому міська влада ухвалила рішення улаштувати на території правого берега міста 100 ємностей з технічною водою. Локації розташування визначені районними адміністраціями так, щоб бочки з водою розміщувалися рівномірно і були у доступності, — розповів заступник міського голови Михайло Лисенко.

Мешканцям лівого берега не слід турбуватися, оскільки там буде зроблено близько 50 свердловин.

Розміщення бочок з водою на правобережжі та свердловин на лівому березі пов’язано із заляганням води на лівобережній частині міста — воно у рази нижче, ніж на правобережжі, – зазначив Михайло Лисенко.

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