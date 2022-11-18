Прив’язує лапи до голови: на Дніпропетровщині фермер мордує більше 20 корів (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині фермер мордує своїх корів.

Як розповіли дніпровським волонтерам місцеві мешканці, у селі Зелений Гай Нікопольського району фермер знущається над коровами. Бідним тваринам він прив’язує лапи до голови, через це корови не можуть рухатися, а мотузки впиваються в шкіру так, що кінцівки з часом відмирають.

Попередньо, у нього в господарстві близько 20 корів. Місцеві зазначають, що чоловік в минулому ветеринар, а зараз займається фермерством.

Селяни зазначають, що не поодинокий випадок, 8 років тому чоловік заморив голодом все своє поголів’я.

На даний момент ми маємо поранену, стікаючи кров’ю корову з відтятою лапою, – зазначають волонтери.

Зоозахисники просять допомоги в усіх, хто може на цю жахливу ситуацію, та закликають втрутитись у це питання владу, поліцію та інші компетентні органи.

Обережно відео не для чутливих.

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