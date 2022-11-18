Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Лікарі розповіли, в якому стані постраждалі під час ракетної атаки на Дніпро 17 листопада

Лікарі розповіли, в якому стані постраждалі під час ракетної атаки на Дніпро 17 листопада

Сьогодні 12:42
просмотров

Вранці 17 листопада Дніпро пережило ракетну атаку. Внаслідок прильотів пошкоджений громадський транспорт, промислові підприємства та житлові будинки. На жаль, є постраждалі.

Новости Днепра про Лікарі розповіли, в якому стані постраждалі під час ракетної атаки на Дніпро 17 листопада

Як розповіли в департаменті охорони здоров’я населення, вчора до міських лікарень звернулося 13 потерпілих.
 
Шістьом – надана медична допомога, їх стан задовільний. Сім чоловік госпіталізовані в міські лікарні. Стан середнього ступеня важкості, одна людина в важкому стані. Це переважно рвані та різані рани м’яких тканин кінцівок, тулуба, голови, контузія, струс головного мозку.
 
Цим пацієнтам надається медична допомога, вони знаходяться під наглядом лікарів.
 

Як уточнили в Дніпропетровській ОВА, загалом постраждало 23 людини, серед яких і 15-річна дівчина. Це перехожі, місцеві жителі та співробітники ураженого ворогом об’єкту. Фактично всі вони посічені склом. Є струси мозку та контузії. У однієї жінки стався інфаркт.

У стаціонарі 15 пацієнтів. Найстаршій 83 роки. У неї через стрес стався інфаркт міокарда. Їй надали медичну допомогу, провели стентування. Нині жінка у відділенні інтенсивної терапії. Стан її, як і інших постраждалих, стабілізовано. Медики Дніпра спрацювали на відмінно», – зазначила заступник директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Тетяна Квітницька. 

Читайте також:

Новости Днепра про Лікарі розповіли, в якому стані постраждалі під час ракетної атаки на Дніпро 17 листопадаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Хотіли приспати, бо не можуть лікувати: у Дніпрі допомоги потребує рудий красень Лео
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:19
    Хотіли приспати, бо не можуть лікувати: у Дніпрі допомоги потребує рудий красень Лео

    У Дніпрі рятують хворого красеня Лео.

    У Дніпрі рятують бійця з 70% опіками тіла: вдома троє діточок, а дружина не відходить від коханого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:37
    У Дніпрі рятують бійця з 70% опіками тіла: вдома троє діточок, а дружина не відходить від коханого

    У Дніпрі рятують бійця, у якого опіки 70% тіла.

    Зник на світанку: яким був перший сніг в Дніпрі та області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:51
    Зник на світанку: яким був перший сніг в Дніпрі та області

    Учора 17 листопада в Дніпрі випав перший сніг.

    У Дніпрі на Парусі через відключення світла зупинилися тролейбуси і почався транспортний “колапс”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:33
    У Дніпрі на Парусі через відключення світла зупинилися тролейбуси і почався транспортний “колапс”

    Сьогодні 18 листопада, через віялові відключення на роботу добиратися важко.

    Наверх