Лікарі розповіли, в якому стані постраждалі під час ракетної атаки на Дніпро 17 листопада

Вранці 17 листопада Дніпро пережило ракетну атаку. Внаслідок прильотів пошкоджений громадський транспорт, промислові підприємства та житлові будинки. На жаль, є постраждалі.

Як розповіли в департаменті охорони здоров’я населення, вчора до міських лікарень звернулося 13 потерпілих. Шістьом – надана медична допомога, їх стан задовільний. Сім чоловік госпіталізовані в міські лікарні. Стан середнього ступеня важкості, одна людина в важкому стані. Це переважно рвані та різані рани м’яких тканин кінцівок, тулуба, голови, контузія, струс головного мозку. Цим пацієнтам надається медична допомога, вони знаходяться під наглядом лікарів.

Як уточнили в Дніпропетровській ОВА, загалом постраждало 23 людини, серед яких і 15-річна дівчина. Це перехожі, місцеві жителі та співробітники ураженого ворогом об’єкту. Фактично всі вони посічені склом. Є струси мозку та контузії. У однієї жінки стався інфаркт.

У стаціонарі 15 пацієнтів. Найстаршій 83 роки. У неї через стрес стався інфаркт міокарда. Їй надали медичну допомогу, провели стентування. Нині жінка у відділенні інтенсивної терапії. Стан її, як і інших постраждалих, стабілізовано. Медики Дніпра спрацювали на відмінно», – зазначила заступник директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Тетяна Квітницька.



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