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У Дніпрі на мобільних укриттях розмістили таблички: які та навіщо

Сьогодні 18:00
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Ці таблички розмістили, щоб люди знали, що до залізобетонного укриття можна потрапити цілодобово.

Новости Днепра про У Дніпрі на мобільних укриттях розмістили таблички: які та навіщо

У Дніпрі на мобільних укриттях з’явилися таблички з написом: «Відчиняйте впевнено. Двері незамкнені, замок відсутній. Або входьте з іншого боку». Їх розмістили, щоб люди знали, що до залізобетонного укриття можна потрапити цілодобово.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Новости Днепра про У Дніпрі на мобільних укриттях розмістили таблички: які та навіщо

Нагадаємо, у вихідні після чергового ракетного удару по Дніпру мережею почали ширити відео, на якому хтось не міг відчинити двері в залізобетонне укриття. Того ж вечора у департаменті благоустрою та інфраструктури спростували цю інформацію.

Провокація, яка сталася в суботу, – то все фейк. Двері можливо відчинити, але треба це робити впевненіше – сильніше надавити на ручку. Також додатково ми розробили ось такі таблички, аби містяни знали, що укриття відчинене цілодобово, – сказав головний інженер КП «УРЕА» ДМР Сергій Оберемок.

Комунальники наголосили, що двері з укриттів знімати не будуть, бо там не буде безпечно.

Зазначимо, у Дніпрі вже встановили понад 80 бетонних укриттів, щоб дніпряни могли там перечекати тривогу.

Новости Днепра про У Дніпрі на мобільних укриттях розмістили таблички: які та навіщо

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