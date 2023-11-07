В Днепре на мобильных укрытиях разместили таблички: какие и зачем

Эти таблички разместили, чтобы люди знали, что в железобетонное укрытие можно попасть круглосуточно.

В Днепре на мобильных укрытиях появились таблички с надписью: «Открывайте уверенно. Дверь незаперта, замок отсутствует. Или входите с другой стороны». Их разместили, чтобы люди знали, что в железобетонное укрытие можно попасть круглосуточно.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Напомним, в выходные после очередного ракетного удара по Днепру в сети начали распространять видео, на котором кто-то не мог открыть дверь в железобетонное укрытие. В тот же вечер в департаменте благоустройства и инфраструктуры опровергли эту информацию.

Провокация, которая произошла в субботу, – это все фейк. Дверь можно открыть, но надо это делать увереннее – сильнее надавить на ручку. Также дополнительно мы разработали такие таблички, чтобы горожане знали, что укрытие открыто круглосуточно, – сказал главный инженер КП «УРЭА» горсовета Сергей Оберемок.

Коммунальщики подчеркнули, что двери с укрытий снимать не будут, потому что там не будет безопасно.

Отметим, в Днепре уже установили более 80 бетонных укрытий, чтобы днепряне могли там переждать тревогу.

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