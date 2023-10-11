У Дніпрі на Котловані “поселилися рептилоїди”, які рознесли популярну зону відпочинку

У Дніпрі вандали понівечили популярну зону відпочинку.

На лівому березі, біля озера Котлован, невідомі понівечили майданчик для пляжного волейболу. Місцеві прозвали їх “рептилоїдами”.

Сезон на Котловані закінчився і тут поселилися “рептилоїди”, – пишуть у спільноті Райончик.

Як зазначають місцеві, це не вперше, коли тут нівечать зони відпочинку. Дніпряни обурені діями вандалів.

Хейтери пляжного волейболу. Ну, отже, наступного року відвідувачі Котлована обійдуться без цієї активної розваги. Там ще раніше гойдалку обірвали і навіщось почали розбирати дах перголи (красивого навісу) – ну, отже, народу воно не треба. Як і безкоштовні мангали з лавками два-три роки тому. Ну, не треба – значить, не треба. Бажання (або небажання) народу – закон, – зазначили в коментарях.

Судячи з фото, обірвали сітку для гри у волейбол та залишили купу сміття.

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